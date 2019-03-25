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Down sendromlu çocukların jandarma sevgisi

Ordu’nun Aybastı ilçesinde down sendromlu çocuklar Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti.

25 Mart 2019 Pazartesi 16:49
Down sendromlu çocukların jandarma sevgisi

Ordu’nun Aybastı ilçesinde down sendromlu çocuklar Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti.0


21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü münasebetiyle, Aybastı Hacıosmanlı Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi’nde bulunan 6 down sendromlu öğrenci, okul yöneticilerinin de katılımı ile Aybastı İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.


Ziyarete gelen çocuklara Jandarma kıyafeti giydirilerek İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası gezdirildi. Ziyaret sırasında pasta kesilerek çocuklara saat ve boyama kitabı hediye edildi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 16:49
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