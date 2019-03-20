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Down sendromlu çocuklardan özel pizza

21 Mart Dünya Down Sendromu Günü nedeniyle mutfağa giren Çeşmeli özel çocuklar, lezzetli pizzalar yaparak hünerlerini sergiledi.

20 Mart 2019 Çarşamba 17:10
Down sendromlu çocuklardan özel pizza

21 Mart Dünya Down Sendromu Günü nedeniyle mutfağa giren Çeşmeli özel çocuklar, lezzetli pizzalar yaparak hünerlerini sergiledi.


21 Mart Dünya Down Sendromu Günü nedeniyle farkındalık oluşturmak amacıyla Çeşmeli özel çocuklar, Yahya Kerim Onart Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesinin uygulama mutfağında pizza yaptı. Aileleri ve öğretmenleriyle birlikte Yahya Kerim Onart Mesleki ve Teknik Lisesine gelen Çeşmeli özel çocukları; Okul Müdürü Nazmi Cankurtaran ve Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi Hüseyin Yallı karşıladı. Özel çocuklar, önlük ve şef kepi giydirilmesinin ardından, uygulama mutfağında aşçılık eğitimi gören öğrencilerin yardımıyla pizza hamuru açtı. Özel çocukların mutluluğu yüzlerinden okunurken, aileleri de çocuklarını cep telefonları ile görüntüledi.


Öte yandan, Çeşme Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker de özel çocukların pizza hamuru açmalarını izledi. Özel çocuklarla sohbet de eden Çöker, mutfak önlüğü giyerek özel çocuklarla birlikte pizza hamuru açtı. Özel çocuklar, açtıkları pizza hamuruna özel pizza sosunu sürdükten sonra, kendi istedikleri malzemeleri, istedikleri kadar koyarak pizzayı tamamladı. Aşçılık öğrencilerinin fırında pişirdikleri özel pizzalar, özel çocuklara, ailelerine ve öğretmenlere ikram edildi.



"Onlar birer melek"


Etkinlikle ilgili bir açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, "Okulumuzun yöneticilerine, öğretmenlerine ve öğrencilerine bu duyarlılıkları için çok teşekkür ediyorum. Down sendromluların bende özel bir yeri var. Onlara hep melek gözü ile bakarım. Bir de onlarla ilgili bir anım var; geçmiş zamanda bir anne tanıdım. Çocuğu down sendromluydu. Çocuğunun durumu nedeniyle çok üzülüyordu. O anne, günün birinde çocuğunu yitirdi. Çocuğunu yitirdikten sonra, vicdan azabı duyarak, aklı başına geldi. O anne, 2 yetim down sendromlu çocuğu evlat edindi. Şu anda o çocuklarla birlikte yaşıyor. Bu olay beni çok etkilemişti. Down sendromlu çocuklara daha farklı bakmaya başladım" diye konuştu.


Aşçılık eğitimi alan öğrencilerle down sendromlu çocukların yan yana gelmesinden duyduğu memnuniyeti de ifade eden Çöker, "Öğrencilerimizle özel çocuklarımızın birlikte mutfakta çalışmaları güzel bir örnek. Özel vatandaşlarımız için hamaseti çok seviyoruz, ama birlikte yaşamaya, birlikte bir şeyler yapmaya gelince, ne yazık ki, o kadar hassas değiliz. Bunun için özel bir çaba sarf etmiyoruz. Onlar, kendilerine acımamızı istemiyorlar. Onlar, bizimle yaşamak ve birlikte bir şeyler yapmak istiyorlar" diye vurguladı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 17:10
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