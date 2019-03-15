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Down sendromlu çocuklardan Jandarma ziyareti

Tokat’ta yaşayan down sendromlu çocuklar İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

15 Mart 2019 Cuma 10:43
Down sendromlu çocuklardan Jandarma ziyareti

Tokat’ta yaşayan down sendromlu çocuklar İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.


Türkiye Down Sendromu Derneği Tokat Şubesi Başkanlığı tarafından, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü etkinlikleri kapsamında, down sendromlu çocuklar ve aileleri Tokat İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Özel misafirler, Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Ali İhsan Kurtalan ve görevli personel tarafından karşılandı. Ziyaret kapsamında, misafirlere Jandarmayı tanıtıcı kısa bilgiler verilmesinin ardından birlikteki araçların tanıtımı yapıldı. Ziyaret anısı olarak Jandarma Genel Komutanlığının 180’inci Kuruluş Yıldönümü anısına yaptırılan, üzerlerinde ’Jandarma 180 Yaşında’ yazılı kupa bardaklar hediye edildi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 10:43
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