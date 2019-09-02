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Down sendromlu çocuklara cimnastik eğitimi

- Ankara'da "Güç Seni Çağırıyor" projesiyle down sendromlu çocuklara yönelik spor eğitimi başlatıldı

02 Eylül 2019 Pazartesi 12:00
Down sendromlu çocuklara cimnastik eğitimi


ANKARA (AA) - Türkiye Cimnastik Federasyonu, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi ve Başkent Akademi Cimnastik tarafından hazırlanan "Güç Seni Çağırıyor" projesiyle down sendromlu çocuklara yönelik spor eğitimi başlatıldı.

"Ortak Dilimiz Spor" sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında down sendromlu çocuklar, cimnastikçilerle ortak etkinliğe katılarak, spor yaptı.

Proje kapsamında küçük yaş grubundaki down sendromlu çocuklar, cimnastik eğitimi alacak ve kaynaştırma etkinliğinde bulunacak. Çocuklar, cimnastik eğitiminin ardından yeteneklerine göre Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki farklı spor branşlarına yönlendirilecek.

Cimnastikçiler, down sendromlu çocuklarla veli ve davetlilerin katıldığı etkinlikte konuşan proje yürütücüsü beden eğitimi öğretmeni ve antrenör Nazlınehir Ünal, Başkent Akademi Cimnastik Spor Kulübü yöneticisi Sema Göktaş ile projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Projenin paydaşlarına teşekkür eden Ünal, "Down sendromlu çocukların yaşamına değer katmak istiyoruz. Fikir ortaya çıktığında çok heyecanlandık ve bugün başlatıyor olmanın onurunu yaşıyoruz. 'Güç Seni Çağırıyor' projemizin daha da büyüyeceğine inanıyoruz. Down sendromlu çocukların hayatına dokunabilmek bizim en büyük hayalimiz." diye konuştu.

Sema Göktaş ise "Neler yapabiliriz diye konuşurken böyle bir proje ortaya çıktı. Bunun bu kadar ilerleyeceğini düşünmemiştik. Artı bir değer öyküsü oluştu. Down sendromlu çocukları hayata katmak, diğerlerine de böyle çocukların olduğunu ve nasıl davranmaları gerektiğini spor etkinliğiyle anlatmak istiyoruz. Özel sporcular da hayatın içinde kalacak ve spor yapacak. Daha güzel şeylerin olacağına inanıyoruz. Bugün down sendromlu çocuklarla bir araya geldik ama bütün engel gruplarındaki çocuklara spor yaptırmak istiyoruz." ifadelerine kullandı.

TSYD Ankara Şube Başkanı Hüseyin Doğru da sosyal farkındalık projelerini desteklediklerini söyledi.

Proje kapsamında down sendromlu yüzücü Hasan Gökhan Kotan, çocuklara başarı hikayesini anlattı ve down sendromlu çocuklarla cimnastikçiler gösteri gerçekleştirdi. Etkinliğin sonunda proje destekçilerine plaket ve çocuklara madalya verildi.


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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 12:00
  1. Cimnastik
  2. down sendromlu çocuklar
  3. TSYD Ankara Şubesi

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