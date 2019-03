Down sendromlu çocuklar unutulmadı

Ordu’da, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü’ne dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, acil eylem planı projelerinden +1 Arkadaşım Down Sendromlu Çocuklar Projesi farkındalık etkinliği düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Altınordu Özel Uygulama Okulu ile birlikte yürütülen proje kapsamında, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü’ne dikkat çekmek adına Köprübaşı mevkisinde etkinlik alanı kuruldu. Tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak düzenlenen proje, yurtlarda barınan öğrencilerin farkındalık etkinliklerine aktif olarak katılarak, down sendromlu çocuklarla bir araya gelerek, daha fazla kaynaşmalarını hedefliyor.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, etkinlikte yaptığı konuşmada 21 Mart’ın önemine dikkat çekerek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin son yıllarda dezavantajlı gruplara yönelik sağladığı imkanların ciddi oranda arttığını belirtti. Vali Yavuz, “İnsan olabilmek belki en zor işlerden birisi. İnsan dediğimiz zaman sevgi, şefkat, merhamet ve gönül var. Gönülden gönle giden gizli bir yol var. Önemli olan bu yolları keşfetmektir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye Devleti’nin, toplumun dezavantajlı gruplarına yönelik sağladığı imkanlar bakımından adeta Türkiye’de bir devrim yapmıştır. Son 16-17 yılda özellikle engellilerimize, yaşlılarımıza, kimsesizlere yapılan hizmetler her türlü takdirin üzerindedir” diyerek, Ordu’da da yaklaşık 7 bin kişiye bu kapsamda maddi yardım yapıldığını belirtti.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş ise 21 Mart’ın bir farkındalığı ortaya koyabilmek adına hazırlanan bir gün olduğunu belirtti. Hem günü hatırlamak, hem de down sendromlu bireylerin toplum içerisindeki yerini daha da güzelleşmesini sağlayabilmek için bir farkındalık oluşturulduğunu ifade eden Tekintaş, “Birlikte yaşadığımız bu toplumda bu farkındalığın ortaya koyduğu her türlü sorumlulukları yerine getirebilmek için hep birlikte gerekli çalışmalar yapmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve down sendromlu çocuklar ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Üniversiteden, liseden, ortaokuldan ve ilkokuldan öğrencilerin katıldığı etkinlikte öğrenciler ve down sendromlu bireyler, çeşitli aktivitelerle oyunlar oynayarak hep birlikte eğlendi.