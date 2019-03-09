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Down sendromlu çocuklar mankenlerin saçlarını güzelleştirecek

"Dünya Down Sendromlular Günü" dolayısıyla düzenlenecek "Bir İlk de Sizden Olsun" etkinliğinde, mankenlerin saçlarını yapacak down sendromlu çocuklara, başkentteki kuaförler tarafından eğitim verildi- Ankara Artistik Kuaförler Derneği Başkan Yardımcısı Osman Özdemir:"Spor ve sanat camiasından da destek bekliyoruz. 19 Mart'ta düzenlenecek etkinlikte Murat Boz'u görmek isteyen çocuklar var, o yüzden biz de kendisini davet ediyoruz. Bu güzel günde bizi yalnız bırakmazsa çok mutlu oluruz"

09 Mart 2019 Cumartesi 11:31
Down sendromlu çocuklar mankenlerin saçlarını güzelleştirecek

ANKARA (AA) - AYBÜKE İNAL - Ankaralı kuaförler, "Dünya Down Sendromlular Günü" dolayısıyla düzenlenecek etkinlikte mankenlerin saçlarını yapacak down sendromlu çocuklara kuaförlük eğitimi verdi.

Ankara Down Sendromu Yardımlaşma Derneği, Ankara Artistik Kuaförler Derneği iş birliği ve Yenimahalle Belediyesinin katkılarıyla, "Down Sendromlular Günü"ne ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla 19 Mart'ta "Bir İlk de Sizden Olsun" etkinliği düzenlenecek. Hazırlık amacıyla etkinlik öncesi down sendromlu çocuklar, topuz yapmayı, saç örmeyi ve kesmeyi öğrendi.

Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki provalarda çocuklar bir yandan şarkılar söyledi, bir yandan da kuaförlük mesleğinin inceliklerini öğrenme fırsatını yakaladı.

- "Biz onlara değil, onlar bize çok şey öğretti"

Konuya ilişkin AA muhabirine bilgi veren Ankara Artistik Kuaförler Derneği Başkan Yardımcısı Osman Özdemir, down sendromlu çocukların sosyalleşmelerini ve el becerilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla bu organizasyonu düzenlediklerini söyledi.

Zaman içinde çocuklarla aralarındaki iletişimin kuvvetlendiğini belirten Özdemir, "Çocuklar, ilk günlerde çok tedirgindi. Bazıları saçlara dokunamıyordu bile, sonra bize alıştılar ve bizlerle saç yapmaya başladılar. Gün geçtikçe güzel bir enerji yakaladık." dedi.

Osman Özdemir, down sendromlu çocukların yalnızca duygularıyla hareket ettiğini ve kalplerinde kötülüğe yer olmadığını dile getirerek, söyle konuştu:

"Yaklaşık 2 aydır provalar devam ediyor. Bu süreçte aslında biz onlara değil, onlar bize birçok şey öğretti. Çocuklar inanılmaz duygusallar, onların dünyasında yalana, kötülüğe yer yok. Biz de Artistik Kuaförler Derneği olarak 'çorbada tuzumuz olsun' dedik ve elimizi taşın altına koyduk. Yalnızca çocukları değil, ailelerini de mutlu etmek istedik. Bu etkinlikle, down sendromlu çocukların gereken ilgi gösterildiğinde birçok şeyi başarabildiğini ortaya koymayı amaçlıyoruz."

- "Provalar esnasında çocukların öz güvenleri gelişti"

Ankara Down Sendromu Yardımlaşma Derneği Başkanı Dilek Koçak Tozlu ise Ankara Artistik Kuaförler Derneği Başkanı Ali Özpolat'ın kendisine, çocuklara kuaförlük eğitimi vermek istediklerini söylediğini ve birlikte bu etkinlik için kolları sıvadıklarını anlattı.

"Dünya Down Sendromlular Günü" dolayısıyla düzenlenecek bu etkinliğin hem çocukları hem de kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen Tozlu, şöyle devam etti:

"Provalar esnasında çocukların öz güvenleri gelişti. Çok mutlu olduklarını düşünüyorum, çünkü okul ve ev dışında çok fazla sosyal ortamları yok. Burada yeni şeyler öğrendikleri için öz güvenleri gelişiyor ve farklı insanlarla tanışıp, sosyalleşme imkanı buluyorlar. Bu, hem bizim için hem de aileleri için çok önemli."

Osman Özdemir, Türkiye'nin dört bir yanından 500 kuaförün projeye destek verdiğini, organizasyon şirketi sahiplerinin de ücretsiz olarak o gün çocukların isteklerini gerçekleştireceğini belirtti.

Spor ve sanat camiasından da destek beklediklerini dile getiren Özdemir, "19 Mart'ta düzenlenecek etkinlikte Murat Boz'u görmek isteyen çocuklar var. O yüzden biz de kendisini davet ediyoruz. Bu güzel günde bizi yalnız bırakmazsa çok mutlu oluruz." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 11:31
  1. Ankara Artistik Kuaförler Derneği
  2. Ankara Down Sendromu Yardımlaşma Derneği
  3. Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü
  4. Murat Boz

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