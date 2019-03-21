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Down sendromlu çocuklar luna parkta eğlendi

Down sendromlu çocuklar, "21 Mart Dünya Down Sendromu Günü" dolayısıyla luna parkta doyasıyla eğlendi.

21 Mart 2019 Perşembe 13:25
Down sendromlu çocuklar luna parkta eğlendi

Down sendromlu çocuklar, "21 Mart Dünya Down Sendromu Günü" dolayısıyla luna parkta doyasıyla eğlendi.


İnegöl Belediyesi tarafından 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü münasebetiyle Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan luna parkta program düzenledi. Belediye Başkanı Alper Taban, down sendromlu çocuklarla birlikte pasta kesti. Alper Taban, "Bugünün 21 Mart’ta kutlanmasının ise ayrı bir sebebi var. 21. kromozomlarının 2 tane yerine 3 tane olması, takvimlerde 21 ve 3 rakamını özel kılıyor. Bu yüzden Dünya Down Sendromu Günü 21 Mart’ta kutlanıyor. Down sendromu en sık görülen genetik bozukluklardan biri; ortalama olarak her 800 bebekten biri down sendromlu olarak dünyaya geliyor. Dünyada 6 milyon civarında down sendromlu insan yaşıyor. Türkiye’de kesin bir rakam bulunmamasına rağmen yaklaşık 100 bin down sendromlu kişi olduğu tahmin ediliyor. Unutmayalım ki, down sendromu bir hastalık değil, genetik bir farklılık olarak kabul ediliyor. Down sendromunu iyileştirecek veya yok edecek bir tıbbi tedavi bulunmuyor. Tek yol eğitim, sosyalleşme, bu eğitimin vazgeçilmez bir parçası. Down sendromlular erken eğitim programları, fizyoterapi, dil terapisi, alternatif terapiler ve oyun grupları sayesinde artık lise, hatta üniversite bitirebiliyor. Dünya Down Sendromu Günü, down sendromlu kişiler hakkında toplumsal bilinç ortaya koymak açısından önemli bir fırsat sunuyor bizlere" diye konuştu.


Konuşmaların ardından Nene Hatun Özel Eğitim Uygulama Merkezi ile Ömer Osman Çağlayan ÖzelEğitim Mesleki Eğitim Merkezinde eğitim gören yaklaşık 30 özel öğrenci luna parkta ücretsiz olarak gönüllerince eğlendi. Down sendromlu çocukların mutlulukları gözlerine okundu.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 13:25
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