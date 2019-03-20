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Down Sendromlu çocuklar kuaförlük mesleğini öğrendi

21 Mart Dünya Down Sendromlular günü dolayısıyla, Ankara Artistik Kuaförler Derneği ile Ankara Down Sendromu Yardımlaşma Derneği’nin birlikte yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi olan ‘Bir İlk de Bizden’ adlı program gerçekleştirildi.

20 Mart 2019 Çarşamba 09:12
Down Sendromlu çocuklar kuaförlük mesleğini öğrendi

21 Mart Dünya Down Sendromlular günü dolayısıyla, Ankara Artistik Kuaförler Derneği ile Ankara Down Sendromu Yardımlaşma Derneği’nin birlikte yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi olan ‘Bir İlk de Bizden’ adlı program gerçekleştirildi.


Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde 21 Mart Down Sendromlular Günü dolayısıyla gerçekleştirilen ‘Bir İlk de Bizden’ adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında Ankaralı Down Sendromlu çocuklar kuaförlük mesleğini öğrenerek birbirinden güzel saçlar yaptılar.


Ankara Artistik Kuaförler Derneği ve Ankara Down Sendromu Yardımlaşma Derneği’nin ortaklaşa çalışarak, Down Sendromlu çocukların sosyal yaşama adaptasyonunu sağlamak ve meslek edindirmek amacıyla 2 aylık eğitimler sonucunda Ankara’da bulunan kuaförler Down Sendromlu çocuklara saç yapmayı öğretti.


Ankara Down Sendromu Yardımlaşma Derneği Kurucu Başkanı Dilek Koçak Tozlu, projeye ev sahipliği yapanların Down Sendromlu çocuklar olduğunu ifade etti. Tozlu, “Biz çocuklarımızın saç şovlarını izleyeceğiz. Down Sendromlu çocuklarımız, 2 aydır kuaförlük eğitim alıyorlar bu da onlar için toplumda, özgüvenlerinin gelişerek, bir yer edinme açısından çok önemliydi. Bu organizasyon tamamen onların ev sahipliğinde gerçekleşecek. Neler yapabildiler ve neler yapabilecekler birazdan sizlere sergileyecekler. Bu süreçte çocuklar çok mutlu oldular, önce saçlara dokunamıyorlardı şimdi çok güzel saçlar yapabilecek duruma geldiler. Mesleki eğitim açısından da onlara çok faydalı olduğunu ve bu organizasyon sonrası da bu meziyetlerine devam edeceklerini düşünüyorum. Aileler de çok mutlu” dedi.


Ankara Artistik Kuaförler Derneği Başkanı Ali Özpolat da projeyi hayata geçirmek için çok uğraştıklarını ve sonunda emellerine ulaştıklarını belirterek, “3 yıl önce bu projeyi hayata geçirmek istedik ama bugüne nasip oldu. Çocuklarımızın içindeki yeteneği ben biliyordum. 2 aylık eğitim süreci oldu. Birazdan sahneye çıkacağız ve tokayla saçları toplayacağız. İlk etapta birazcık zorlandık. Çocuklarımız önce saça yanaşmadılar daha sonraki süreçte eğlenceli anlar yaşadık. Türkiye’de ilk defa Down Sendromlu çocuklar saçlara dokunarak kuaförlük sanatını herkese gösterecekler. İçlerinde çok yetenekliler var aileler müsaade ettikçe çocuklarımızı asistan olarak yanımıza almak istiyoruz” ifadelerini kullandı.


Down Sendromlu Beyza Aykutlu ise arkadaşı Osman’ı çok sevdiğini ifade ederek kuaförlük mesleğini öğrenmekten dolayı duyduğu mutluluğu, “Berber olmak iyiydi, güzeldi. Mutlu oldum ve öğrendim. Osman’ı çok seviyorum zaten. Saç örgüsü yapıyorum, burgu topuzu yapıyorum” şeklinde ifade etti.


Etkinlikte birçok sanatçı şarkılarıyla Down Sendromlu çocuklara keyifli dakikalar yaşattı.


Düzenlenen programa katılan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 21 Mart Dünya Down Sendromlular gününün öneminedikkat çekti.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 09:12
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