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Down sendromlu çocuklar klasik otomobillerle şehir turu attı

Hatay’da, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikle, çocuklar klasik otomobillerle şehir turu attı.

25 Mart 2019 Pazartesi 11:33
Down sendromlu çocuklar klasik otomobillerle şehir turu attı

Hatay’da, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikle, çocuklar klasik otomobillerle şehir turu attı.


Hatay Vosvos Sevenler Derneği ve Erdem Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi down sendromlu çocuklar için etkinlik düzenledi. "Wos Hatay’la Hayata +1" sloganıyla Antakya Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan etkinlikte down sendromlu çocuklar klasik otomobillerle şehir turu yaptı. Şehir turunun ardından bir aile çay bahçesinde bir araya gelen down sendromlu çocuklar müzik eşliğinde yöresel oyunlar ve yarışmalarla eğlendiler.


Hatay Vosvos Sevenler Derneği Başkanı Vural Mansuroğlu, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla gerçekleştirdikleri etkinlikte down sendromlu çocuklar ile bir arada olmanın kendilerine mutluluk verdiğini belirtti.


Down sendromunun, genetik bir farklılık, bir kromozom anomalisi söyleyen Erdem Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Yöneticisi Zeynel Abidin Erdem, down sendromlu çocukların pek çok başarıya imza attığını ve toplum hayatı içinde anlamlı hayatlar kurabildiklerini belirtti.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 11:33
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