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Down Sendromlu çocuklar gönüllerince eğlendi

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ayşe Hafsa Sultan Kız Öğrenci Yurdunda Nevruz Bayramı ve 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü birlikte kutlandı.

21 Mart 2019 Perşembe 15:07
Down Sendromlu çocuklar gönüllerince eğlendi

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ayşe Hafsa Sultan Kız Öğrenci Yurdunda Nevruz Bayramı ve 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü birlikte kutlandı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte özel çocuklar gönüllerince keyifli bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı.


Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ayşe Hafsa Sultan Kız öğrenci Yurdunda Nevruz Bahar Bayramı ile ’21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ nedeniyle kutlama programı düzenlendi. Yurt öğrencileri, ZİÇEV, Manisa Down Sendromlular Derneği, Manisa Otizm Derneği, Kasalar Rehabilitasyon Merkezi, Harikalar Diyarı Anaokulu, Laleli Anaokulu öğrencileri programa katıldı. Yurt öğrencileri palyaço kostümleri giyerek, farkındalık afişleri hazırladı. Yurt bahçesini özel misafirleri için süsleyen öğrenciler özel çocuklarla yakından ilgilendi. Nevruz pilavının ikram edildiği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Yurt personeli tarafından lokma döktürüldü.


“Yeni yılın başlangıcı”, “Baharın müjdecisi” ve “Doğa bayramı” olarak kabul gören ve Türk Dünyasında 18 asrı aşkın süredir kutlandığı bilinen Nevruz Bayramı nedeniyle yurt bahçesinde düzenlenen kutlamada özel misafirler ile bir arada etkinlikler gerçekleştirildi. Palyaço gösterileri, yüz boyama, yumurta ve çuval yarışı, halat çekme gibi yarışmalarda tatlı rekabetler yaşanırken etkinliğe katılanlar doyasıya eğlendi.


Nevruz Gününün aynı zamanda ’21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ olması sebebiyle programı çeşitli vakıf ve derneklerde özel eğitim gören öğrenciler ile kutlamak istediklerini kaydeden Yurt Müdürü Ebru Acar, ’Birlikte daha güzeliz’ adı altında gerçekleştirdikleri farkındalık programında yaptığı konuşmasında şunları söyledi: "Bugün 21 Mart Bahar Bayramı, Nevruz. Biz Bahar Bayramını hep beraber farklılıklarımız olmadan kutlayalım istedik. Öğrencilerimiz de bunun farkına varsın istedik. 21 Mart aynı zamanda Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü. Birbirimizden hiçbir farkımız yok. Bu bahçede bugün herkese bunu göstereceğiz. Biz farklılıklarımızla güzeliz. Evet 21. kromozomdan 3 tane var ama biz onlardan eksiğiz. Onlardan farkımız yok bizim. Hep beraber güzel, eğlenceli bir gün geçirelim. Lokma dağıtımı yapacağız, Nevruz Pilavı pişirdik bugün sizler için. Güzel, keyifli aktivitelerimiz ve yarışmalarımız var. Herkese iyi eğlenceler."


Öğrenciler tarafından hazırlanan “Bizde sizin gibiyiz -1 farkla" afişindeki ters mizah veliler tarafından beğeni topladı.


Harikalar Diyarı Anaokulu ve hami projesi kapsamında eşleşmiş oldukları Laleli İlköğretim Okulu Anasınıfı öğrencilerinden oluşan 80 minik ve ZİÇEV, Manisa Down Sendromlular Derneği, Manisa Otizm Derneği, Kasalar Rehabilitasyon Merkezi’nden gelen 30 özel misafir yurt bahçesindeki etkinlikte birbirimizden hiçbir farkımız yok mesajını düzenlenen yarışmalarda ortaya koydu.


Yurt öğrencileri de programa yoğun ilgi gösterdi öğrencilerden Melisa Yılmaz ve Evren Eren çok anlamlı ve keyifli bir gün geçirdiklerini etkinlikte emeği geçen başta yurt müdürü olmak üzere herkese teşekkür ettiler.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 15:07
  1. doğa

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