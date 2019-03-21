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Down sendromlu çocuklar, ESEV Moral Timi şarkılarıyla doyasıya eğlendi

Down sendromlu çocuklar, ESEV Moral Timi’nin şarkıları eşliğinde doyasıya eğlendi.

21 Mart 2019 Perşembe 17:37
Down sendromlu çocuklar, ESEV Moral Timi şarkılarıyla doyasıya eğlendi

Down sendromlu çocuklar, ESEV Moral Timi’nin şarkıları eşliğinde doyasıya eğlendi. "Down Sendromu Farkındalık Günü"nde down sendromlu minik Ahsen Zümra’nın da doğum günü kutlandı.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı Engelliler Müdürlüğü (İSEM), Esenler Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile birlikte "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" kapsamında Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde bir program düzenledi. Down sendromluların aileleriyle birlikte katıldığı program renkli görüntülere sahne oldu. Şarkılar söylenip dansların edildiği programda, İstiklal Marşı da işaret diliyle okundu.


Esenler Belediyesi, Kültür İşleri Müdürlüğünün ESEV Moral Timi, bu sefer down sendromlu çocuklara moral verdi. "Down Sendromu Farkındalık Günü"nde farklılıklara değil ortak yönlere dikkat çekmek amacıyla düzenlenen eğlencede, çocuklar gönüllerince doyasıya eğlendi.



Ahsen Zümra’ya doğum günü sürprizi


Esenler’de oturan iki buçuk yaşındaki down sendromlu Ahsen Zümra, ilçede oturan down sendromlu arkadaşlarıyla birlikte oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdi. ESEV Moral Timi’nin palyaço gösterisi, yüz boyama ve çocuk şarkılarıyla çocukları eğlendirdiği etkinlikte, Ahsen Zümra için sürpriz doğum günü pastası kesildi. Ahsen Zümra’yı bu özel gününde yalnız bırakmayan Esenler Belediyesi Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da, Ahsen Zümra’nın doğum gününü kutlayarak hediye verdi.



"Kardeşlerimize hayatın farkındalığını anlatacak işler yapmak bizim görevimizdir"


Programda down sendromlularla bir araya gelen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Esenler’de 200 civarında down sendromlu kardeşimiz var. Bu kardeşlerimizin 70 tanesi kayıtlı. Bu kardeşlerimize hayatın farkındalığını anlatacak, öğretecek işler yapmak bizim görevimizdir. Üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye her zaman hazırız. Esenler’de yeni proje kapsamında çok büyük bir ’Engelliler Külliyesi’ projesi var. Bütün engelli kategorilerine göre özel departmanlar olacak. Bu merkezde ’İkame Annelik’ merkezi kuracağız. Hem bu kardeşlerimizin hem de ailelerinin daima yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 17:37
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