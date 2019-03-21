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Down sendromlu çocuklar doyasıya eğlendiler

Yozgat’ta 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte down sendromuna dikkat çekildi.

21 Mart 2019 Perşembe 12:32
Down sendromlu çocuklar doyasıya eğlendiler

Yozgat’ta 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte down sendromuna dikkat çekildi.


Gençlik ve Spor Bakanlığınca 81 ilde düzenlenen farkındalık yürüyüşü kapsamında Yozgat’ta down sendromlular ve yakınları öğrencilerle birlikte farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde toplanan down sendromlular, aileleri ve üniversite öğrencileri, “Gerçek dostlar kromozom saymaz, Siz de gelirseniz bir oluruz, Birlikte daha güzeliz” yazılı pankartlarla Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdüler. Down sendromlu çocuklar, Cumhuriyet Meydanı’nda üniversite öğrencileriyle birlikte müzik eşliğinde halay çekip oyun oynadılar. Veliler de çocuklarının eğlencelerine katıldılar.


Düzenlenen etkinlikte çok eğlendiklerini söyleyen çocuklar çok mutlu olduklarını dile getirdiler. Down sendromlu Dilek Güloğlu’nun babası İbrahim Güloğlu ise “Bu tür etkinliklerin daha sık olmasını istiyoruz. Çok memnun olduk düzenleyenlere teşekkür ediyoruz. Çocuğumun konuşmasında biraz sıkıntı var anlaması iyi” şeklinde konuştu. Hülya Demir ise,“Etkinlik çok güzeldi, her zaman olmasını istiyoruz. Down sendromu farkındalığının oluşması için bu tür etkinlikler çok önemli” dedi.


Cumhuriyet Meydanı’nda bir açıklama yapan Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurtlar Şube Müdürü Hasan Ayan, down sendorumu bir hastalık olmadığını genetik bir farklılık olduğunu söyledi. Ayan, "Dünya genelinde 6 milyon insan bu genetik farklılığı taşıyor ülkemizde ise her yıl ortalama 200 bebeğin down sendromlu olarak dünyaya geldiğini düşünürsek, toplumdaki yerini azımsayamayız. Bu genetik farklılığa dikkat çekmek için öğrencilerimizle birlikte bu yürüyüşü düzenledik. Down sendromu bir eksiklik değil bir farklılıktır, Dünya farklılıkla güzeldir" dedi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 12:32
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