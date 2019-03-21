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Down sendromlu çocuklar bir günlüğüne garson oldu

Şanlıurfa’da 8 Down Sendromlu çocuk, kentteki 8 farklı iş yerinden bir gün boyunca garsonluk yaptı.

21 Mart 2019 Perşembe 18:28
Down sendromlu çocuklar bir günlüğüne garson oldu

Şanlıurfa’da 8 Down Sendromlu çocuk, kentteki 8 farklı iş yerinden bir gün boyunca garsonluk yaptı.


Şanlıurfa’da 21 Mart Dünya Down Sendrumu Farkındalık Günü nedeniyle kentte yaşayan 8 down sendromlu çocuk, bir AVM’de bulunan 8 farklı iş yerinde garsonluk yaptı. Performansları ile diğer çalışanlara taş çıkartan engelli çocuklardan kimi garsonluk yaparken kimi ise görev yaptıkları iş yerinde yiyecek, kitap ve telefon sattı. Görenleri şaşırtan çocuklar, kendisi gibi hasta olanlar için de örnek oldu. Çocuklar günün sonunda ise çizdikleri resimleri vatandaşlara dağıttı.


“Down Sendromlu insanlar her şeyi yapabilirler”


Engelli çocukların bir günlüğüne iş hayatına atılmasını ön gören projeye destek veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin Engelli ve Rehabilitasyon Şube Müdürü Habip İpar, “21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle ‘hayatınıza artı bir değer katın’ sloganıyla down sendromlu çocuklarımızla burada iş yerlerine yerleştirdik. 8 farklı iş yerinde çocukları bu gibi işleri yapabileceğini örnek olmaları için farklı iş yerlerinde yerleştirdik. Down sendromlu çocuklarımız iş yerinde çok iyi bir şekilde çalıştılar. Bugün onların günü akşama kadar burada görev çalışacaklar, müşterilere hizmet sunacaklar. Down sendromlu insanlarına alışveriş yapabileceği, normal olarak her zaman iş yapabileceğini görüyoruz. Down sendromlu insanlarımıza sahip çıkmalıyız" diye konuştu.


Çocuklar günün sonunda ise çizdikleri resimleri vatandaşlara dağıttı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 18:28
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