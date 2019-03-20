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Down Sendromlu çocuklar başkan koltuğuna oturdu

21 Mart Dünya Down Sendromu Günü öncesi farkındalık oluşturmak amacıyla Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı’yı makamında ziyaret eden Akhisar Down Sendromu Derneğinin özel çocukları 21 dakika boyunca başkanın koltuğuna oturarak isteklerini iletti.

20 Mart 2019 Çarşamba 11:52
Down Sendromlu çocuklar başkan koltuğuna oturdu

21 Mart Dünya Down Sendromu Günü öncesi farkındalık oluşturmak amacıyla Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı’yı makamında ziyaret eden Akhisar Down Sendromu Derneğinin özel çocukları 21 dakika boyunca başkanın koltuğuna oturarak isteklerini iletti.


Akhisar Down Sendromu Derneği tarafından 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü öncesi farkındalık oluşturmak amacıyla Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı’yı makamında ziyaret ederek 21 dakika her Down Sendromlu başkanın koltuğuna oturdu.


Akhisar Down Sendromu Derneği Başkanı Neşe Çalışkan ve yönetim kurulu üyeleri bu farkındalık etkinliğini diğer protokol üyeleri ile de paylaşacaklarını kaydetti. Dernek Başkanı Çalışkan yaptığı açıklamada, “21 Mart Çarşamba günü Dünya Down Sendromu günü öncesi farkındalık oluşturmak adına ilk olarak Kaymakam Sabit Kaya’yı ve ardından Belediye Başkanımız Salih Hızlı’yı makamında ziyaret ettik. Burada ziyarete katılan her özel çocuğumuz 21 dakika boyunca dilek, istek ve arzularını başkana iletti. Teşekkür ederiz, Başkanımız Salih Hızlı’da özel bir ilgi göstererek ziyaretimizi 21 dakika üzerinde tuttu. Bizleri kabul eden tüm protokol üyelerini de bu farkındalığa ortak etmek istiyoruz” dedi.


Böyle güzel bir etkinliğe ortak olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Belediye Başkanı Salih Hızlı ise şunları söyledi: "Biz farkındayız! Dileğim herkes bunun farkına varır!”


Akhisarlı özel çocuklar Yasemin Eraslan ve Öznur Kılıcı, Belediye Başkanı Salih Hızlı’ya sevgisini göstermek için ziyaret sırasında şarkı söyledi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 11:52
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