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Down Sendromlu çocuğa piyano çalmayı öğretti

Adıyaman’da Ortaokul 7.

03 Haziran 2019 Pazartesi 11:57
Down Sendromlu çocuğa piyano çalmayı öğretti

Adıyaman’da Ortaokul 7. Sınıf Öğrencisi İrem Ezra Öz, Down Sendromlu Yiğit Eryılmaz’a piyano çalmayı öğretti.


Adıyaman’da özel bir okulun 7. sınıf öğrencisi olan İrem Ezra Öz ve arkadaşları anlamlı bir sosyal etkinliğe imza attı. Özel okul ile Adıyaman Down Sendromlular Derneği tarafından imzalanan protokolle hayata geçirilen “Hayata +1 Değer Katan Kardeşim Var” projesi ile öğrenciler sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiriyor.


İrem Ezra Öz ve arkadaşları Down SendromluYiğit Eryılmaz’a piyano çalmayı öğretti. Yiğit Eryılmaz,şimdi piyano çalabiliyor.


İrem Ezra Öz, insanların empati yapmasıyla birlikte yaşamının güzelleşeceğini belirterek, birlikte yaşamanın ve paylaşmamın önemini vurguladı.


Öğrencilerİrem Ezra Öz, Muhammed Rıdvan Yücel ve Zeynep Zühal Alper,ayrıca down sendromlu çocuklarla sosyal etkinlikler kapsamında geleneksel ve sokak oyunları oynayarak, çeşitli aktiviteler düzenledi.


Adıyaman Down Sendromlular Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeynel Abidin Şenlik, “Hayata geçirilen ‘Hayata +1 Değer Katan Kardeşim Var’ projesi çocuklarımızın down sendromlu bireylere olan bakış açısının ne kadar pozitif yönde olduğunu gösteren ve onlarla beraber ve birlikte olmanın ne kadar önemli olduğunu ortaya koyan sosyal sorumluluk projesidir. Protokol kapsamında öğrenciler,Down Sendromlu çocuklarımıza enstrüman çalmayı, resim ve ebru yapmayı, çeşitli zeka geliştirici aktiviteler yapmayı gerçekleştirdi. Birlikte oyunlar oynamış ve bu kapsamda aile ziyaretleri gerçekleştirdi.Adıyaman Down Sendromlular Derneği olarak her zaman bu tarz projelerin içinde yer alacağımızı ve destek olacağımızı belirtmek istiyoruz. Koca yürekli çocuklarımıza ve Okul Müdürü Serpil Yücel’e böylesine güzel bir projeyi hayata geçirmelerinden dolayı gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 11:57
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