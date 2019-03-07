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Down sendromlu Adem şampiyonluğa koştu

Balıkesir’de düzenlenen özel sporcular yıldızlar ve gençler Türkiye Atletizm Şampiyonası’na katılan Bandırmalı sporcular, Balıkesir birincisi olup madalya ile döndü.

07 Mart 2019 Perşembe 10:33
Down sendromlu Adem şampiyonluğa koştu

Balıkesir’de düzenlenen özel sporcular yıldızlar ve gençler Türkiye Atletizm Şampiyonası’na katılan Bandırmalı sporcular, Balıkesir birincisi olup madalya ile döndü. Bandırma’dan yarışlara katılan down sendromlu sporcu Adem, Balıkesir birinciliği elde etti.


Balıkesir’in Bandırma ilçesinden şampiyonaya katılan down sendromlu Adem Sevinç, Balıkesir’de gerçekleşen atletizmde Bandırma’yı temsil etti. Balıkesir’de düzenlenen atletizmde koşu, gülle atma ve uzun atlama kategorisinde 100’den fazla mental, down ve otistik olmak üzere 3 farklı koşullarda müsabaka gerçekleşti. Balıkesir’deki müsabakaya Bandırma’dan 20 kişi katıldı. Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Özel Eğitim öğrencisi olan down sendromlu Âdem Sevinç, koşu kategorisinde, bin 500 ve 400 metre koşuda Balıkesir birincisi oldu. 2 madalya ile geri dönen Sevinç’e sınıf öğretmeni sevdiği çikolatalı pasta sürprizi yaptı. Arkadaşlarıyla birlikle pastayı kestiler. Adem’in yüzündeki mutluluk görülmeye değerdi.


Bandırma Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Taner Yıldırım, “Özel öğretimde okuyan Adem Sevinç adlı öğrencimiz, Balıkesir atletizm turnuvasında bin 500 ve 400 metrede Balıkesir birincisi olmuştur. Öncelikle kendisini tebrik ediyorum. Bundan sonraki hedefi Türkiye birinciliğini elde etmek ve milli takım olarak bizleri yurt dışında temsil etmesini istiyoruz” dedi.



“Çok mutluydu kazanacağını bize söylemişti”


Zihinsel Engelliler Öğretmeni İsmail Durak ise, “Bandırma’dan 20 kişi Balıkesir’de turnuvaya katıldık. Balıkesir’de gerçekleşen atletizmde koşu, gülle atma ve uzun atlama kategorilerinden koşu kategorisinde, öğrencimiz olan down sendromlu Adem Sevinç bin 500 ve 400 metre koşuda Balıkesir birincisi oldu. Çok mutluydu kazanacağını bize söylemişti. Bundan sonraki hedeflerimiz nisan ayı içerisinde yapılacak Türkiye birinciliği elde etmesidir. İlerleyen zamanlarda da milli sporcu olmasını hedefliyoruz. Bu sayede yurt dışında yapılacak müsabakalarda bizi desteklemesini canı gönülden istiyoruz. Başarıların devamını diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 10:33
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