0553 313 94 23

Down kafe bilgi evi öğrencilerini ağırladı

İzmit Belediyesi’nin engelli dostu belediyecilik anlayışı ile hayata geçirdiği Down Kafe, Bilgi Evi öğrencilerini ağırladı.

28 Şubat 2019 Perşembe 12:09
Down kafe bilgi evi öğrencilerini ağırladı

İzmit Belediyesi’nin engelli dostu belediyecilik anlayışı ile hayata geçirdiği Down Kafe, Bilgi Evi öğrencilerini ağırladı.


Down sendromlu bireylerin boş zamanını değerlendirmek, topumla bütünleşmelerini sağlamak ve vatandaşların engelli bireylerle iletişim kurmasını sağlamak amacıyla kurulan kafede down sendromlu bireylerin bireyler hizmet veriyor. Down sendromlu bireylerin yapabildiklerinin farkında varması ve kendi yeteneklerini keşfetmesi amacıyla hizmet veren Kafe’nin misafirleri de hiç azalmıyor. Son olarak İbn-i Sina Bilgi Evi’nin misafir edildiği Down Kafe’de keyifli anlar yaşandı.


Üçüncü sınıf öğrencilerinden oluşan 17 kişilik öğrenci grubuna öğretmenleri de eşlik ederken kafede, gün boyu yapılan etkinliklerle hem çalışan bireyler hem öğrenciler keyifli dakikalar geçirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 12:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elazığ’da "İş Sağlığı ve Güvenliği" semineri
    1. Elazığ’da "İş Sağlığı ve Güvenliği"..
    2. FETÖ davasında sanıklara hapis cezası
    3. AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik..
    4. Güneydoğu'da kültür sanat
    5. İkiye bükülen araçtan burnu bile..
    6. Valencia Real Betis Kral Kupası maçı..
    7. Atıcılık: Havalı ve Ateşli Silahlar..
    8. Danimarkalı adamın burnundan diş çıktı
    9. 28 Şubat’ın Yıl dönümünde AK..
    10. (Özel) Mustafa Pehlivanoğlu’nun annesi..
    11. Kulaklara zarar veren 7 şey
    12. Erbaa’ya araç muayene istasyonu..
    13. A Milli Futbol Takımı'nda ikinci Şenol..
    14. Başkan Özkeçeci’den 28 şubat açıklaması
    15. Tırın dorsesindeki kimsayal maddeler..
    16. Bartın'daki FETÖ/PDY davaları
    17. Türkiye Futbol Federasyonu, Şenol..
    18. Osmangazi badmintonda rakip tanımıyor
    19. Konuk: “Ekonomiyi istikrar büyütür,..
    20. Gaziantep’te yüksek kesimler beyaza..
    21. Dünyadaki varlıklı kesim aynı zamanda..
    22. Park halindeki traktörün akü ve..
    23. Fenerbahçe Anadolu Efes basket maçı ne..
    24. Bakan Pakdemirli, "Bin tonun üzerinde..
    25. Yüksekova’da doğum hastası için..
    26. ATB Başkanı Çandır: “Antalya borcuna..
    27. Aktaş meşale ve konfetilerle karşılandı
    28. TFF'den resmi açıklama: Şenol Güneş..
    29. Burhaniye’de Kültür ve Sanat..
    30. Küçükbaş hayvan sürüsü trafiği aksattı
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    Peygamberimiz'e hakaret eden öğretmene sahip çıktı!
    Peygamberimiz'e hakaret eden öğretmene sahip çıktı!
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."