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Dövüşü sanatla buluşturdular

Manisa’da, Şehir Hastanesi’nde çalışan tıbbi sekreter ve beden eğitimi öğretmeni iki ressam, Şehzadeler Muay Thai Eğitim Merkezi’nin duvarlarına eğitici karikatürler ve çizgi film karakterleri çizerek, hünerlerini sergiledi.

05 Haziran 2019 Çarşamba 11:20
Dövüşü sanatla buluşturdular

Manisa’da, Şehir Hastanesi’nde çalışan tıbbi sekreter ve beden eğitimi öğretmeni iki ressam, Şehzadeler Muay Thai Eğitim Merkezi’nin duvarlarına eğitici karikatürler ve çizgi film karakterleri çizerek, hünerlerini sergiledi.


Manisa’da gönüllü olarak kamu binalarının duvarlarına karikatür ve çizgi film karakterleri çizerek renklendiren iki gönüllü kadın ressam, Şehzadeler Muay Thai Eğitim Merkezi’nin duvarlarını resimlerle süsledi. Manisa Şehir Hastanesi’nde görevli tıbbi sekreter Fatma Nur Akdağ ve beden eğitimi öğretmeni Özlem Şahin, karikatür ve çizgi film karakterlerini duvarlara yansıttı. Çizimi tamamlanan duvarlar renklenerek bambaşka bir görünüme kavuştu. İki kadın ressam bir yandan duvar boyama sanatında kendini geliştirirken diğer yandan da eğitim merkezini güzelleştirdi.


Hobi olarak başladığı duvar boyama sanatında eğitimini tamamlayarak taçlandırdığını belirten ressam Fatma Nur Akdağ, “İlk başlarda hobi olarak başladım. Daha sonra çok sevdiğim için devam ettirmeye karar verdim. İstekler ve talep olunca da devam ettiriyorum. Resim benim için bir aşktır. Bir şiir gibi yazdıkça yazasım geliyor. Daha önce bir müteahhidin çocuk bahçesini boyadım. Merkez Efendi Devlet Hastanesi’ni boyadım. Manisa Şehir Hastanesi’nde birkaç duvar boyama yaptım. Ediz hocamla 2 sene kadar yakın dövüş sanatlarında çalışmalarımız oldu. Hocamız bana böyle bir yer açıldığını ve resim yapar mısın teklifinde bulundu. Bende severek kabul ettim. İnsanlara bir yararım olsun, çocuklara bir yararım olsun istedim” diye konuştu.


Ressam Fatma Nur Akdağ’a yardım eden gönüllü beden eğitimi öğretmeni Özlem Şahin de, “Duvar ustası arkadaşımız yapıyor, ben yardım ediyorum. Ben amatör olarak küçük bir dokunuşlar yapıyorum. Burası spor eğitim merkezi. Sporcu yetiştiren bir merkez. Sporun ve sanatın ince ayarından geçmemiş olan bir çocuk maalesef eğitimini tamamlayamıyor. Bütün herkese önerim sanatla da uğraşsınlar. Sanat ve spor çok güzel şeyler. Müslüman aynı zamanda meşgul insandır. Meşgul olsunlar, kesinlikle zararlı insan olmazlar. Vatana millete hayırlı evlatlar olurlar” dedi.


Muay Thai Milli Takım antrenörü ve Milli Takımlar Teknik Direktörü Ediz Barış da, çizilen karikatür ve resimlerle birlikte Muay Thai Eğitim Merkezi’nin duvarlarının güzelleştiğini ve emeği geçenlere teşekkür etti. Barış, şöyle devam etti:


“Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze bağlı Şehzadeler Muay Thai Eğitim Merkezi’nde performans sporcu, yarışmacı sporcu ve aynı zamanda hakem antrenörü yetiştiriyoruz. Boyamaya ilk başlayan Fatma Hanım ailece benim öğrencimdi. Bu tesisi açınca hocam benimde size hediye olarak sanatımı sergileyeyim dedi. Öyle olunca aynı zamanda beden eğitimi öğretmenimiz Özlem Hanım da dahil oldu. Eşi benzeri olmayan bir konsept oldu. emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum.”

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 11:20
  1. sanat
  2. sergi

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