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Dövülerek öldürülüp yol kenarına atılan cesedin kimliği belli oldu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde dövülerek öldürülüp yol kenarına atılan cesedin 44 yaşındaki İsmail Koca adlı kişiye ait olduğu ortaya çıktı.

19 Mart 2019 Salı 13:38
Dövülerek öldürülüp yol kenarına atılan cesedin kimliği belli oldu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde dövülerek öldürülüp yol kenarına atılan cesedin 44 yaşındaki İsmail Koca adlı kişiye ait olduğu ortaya çıktı.


Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerde ilçeye bağlı Karakütük köyünde Sarıböğsek mevkisinde yol kenarında hareketsiz şekilde yatan bir erkeği görenler durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri yerde hareketsiz şekilde yatan kişinin öldüğünü belirledi. İlk bulgulara göre dövülerek öldürüldüğü tespit edilen kişi cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarmanın yaptığı geniş çaplı soruşturma neticesinde dövülerek öldürülen kişinin Adana’da ikamet eden 7 çocuk babası 44 yaşındaki İsmail Koca olduğu tespit edildi.


İsmail Koca’nın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.


Öte yandan, Kadirli jandarması cinayet ile ilgili bir kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca olayda kullanıldığı belirlenen otomobile de ulaşıldı.


Soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 13:38
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