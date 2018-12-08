Dövmeci dükkanını tüfekle taradılar

Olay, Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi’nde meydana geldi. Kezban Günaylı’ya (32) ait dövme yapılan iş yeri dün gece kimliği belirsiz kişiler tarafından tüfekle kurşunlandı.

İş yerine geldiğinde camlarının kırık olduğunu gören Günaylı durumu hemen polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler iş yerinin tüfek ile kurşunlandığını tespit ederek incelemelerde bulundu. Ölen ya da yaralanın olmadığı olay ile ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.