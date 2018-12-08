THY- Euroleague
0553 313 94 23

Dövmeci dükkanını tüfekle taradılar

Denizli’de dövme yapılan bir iş yerine kimliği belirsiz kişiler tarafından tüfekle ateş açıldı.

08 Aralık 2018 Cumartesi 21:26
Dövmeci dükkanını tüfekle taradılar

Olay, Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi’nde meydana geldi. Kezban Günaylı’ya (32) ait dövme yapılan iş yeri dün gece kimliği belirsiz kişiler tarafından tüfekle kurşunlandı.

İş yerine geldiğinde camlarının kırık olduğunu gören Günaylı durumu hemen polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler iş yerinin tüfek ile kurşunlandığını tespit ederek incelemelerde bulundu. Ölen ya da yaralanın olmadığı olay ile ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 21:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maçın ardından
    1. Maçın ardından
    2. Sayısal Loto çekildi (2)
    3. Maçın ardından
    4. Trump duyurdu! Yıl sonunda görevinden..
    5. Chicago'da "Ayla" filmine yoğun ilgi
    6. Mahkemeden Trump'a engel: Bu girişimin..
    7. GÜNCELLEME - Erzincan'da rekor..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu
    9. ABD Başkanı Donald Trump, Özel Kalem..
    10. Sayısal Loto çekildi (1)
    11. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yeni..
    12. Taraftar Cimbom'u yalnız bırakmıyor!
    13. MKE Ankaragücü'nde Medipol Başakşehir..
    14. Dövmeci dükkanını tüfekle taradılar
    15. Galatasaray'da puan kayıpları devam..
    16. Suriye sınırında 1 terörist yakalandı
    17. Saldırıda ölen zabıta şefleri son..
    18. GÜNCELLEME - Kayseri'de sokak..
    19. İspanya'dan Avrupa'daki sosyalistlere..
    20. Kayıp şahıs trafoda ölü bulundu
    AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi
    AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi
    Ruslardan Erdoğan-Maduro yorumu: 20 ton altının büyük bölümü Türkiye'ye geldi
    Ruslardan Erdoğan-Maduro yorumu: 20 ton altının büyük bölümü Türkiye'ye geldi
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Eski Türkiye’nin ayak sesleri! “Danıştay başörtüsünü yasaklayacaktı, korktular”
    Eski Türkiye’nin ayak sesleri! “Danıştay başörtüsünü yasaklayacaktı, korktular”
    Ortadoğu’nun eli kanlı kiralık katilinden Türk basınına tehdit: Hesap verecekler!
    Ortadoğu’nun eli kanlı kiralık katilinden Türk basınına tehdit: Hesap verecekler!

    Günün Karikatürü

    8 Aralık 2018
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!