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"Dövizle ilgili yeni bir manipülasyon oluyor"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop:- "Bugün takip ettiniz, hepiniz iş hayatının içindesiniz, dövizle ilgili yeni bir manipülasyon oluyor. Aslında bunu bekliyorduk, 3-4 ay öncesinden itibaren seçimlere kısa bir süre kala böyle bir manipülasyon yapılabilir diye bir beklenti vardı"- "Türkiye’de seçim öncesi bu şekilde birtakım oyunlarla manipülasyonlarla Türkiye’ye, millete zarar vermek, seçimlerin sonucu etkilemek, buna tesir edebilmek mümkün değil. Olan bitenin farkındayız, hepimiz bunu görüyoruz."

22 Mart 2019 Cuma 23:17
"Dövizle ilgili yeni bir manipülasyon oluyor"

TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bugün takip ettiniz, hepiniz iş hayatının içindesiniz, dövizle ilgili yeni bir manipülasyon oluyor. Aslında bunu bekliyorduk, 3-4 ay öncesinden itibaren seçimlere kısa bir süre kala böyle bir manipülasyon yapılabilir diye bir beklenti vardı." dedi.

Şentop, Çerkezköy Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından düzenlenen yemekte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini, bu zor dönemin dünyanın ve bölgenin içinde bulunduğu şartlarla alakalı olduğunu söyledi.

"Bugün takip ettiniz, hepiniz iş hayatının içindesiniz, dövizle ilgili yeni bir manipülasyon oluyor" diyen Şentop, şöyle devam etti:

"Aslında bunu bekliyorduk, 3-4 ay öncesinden itibaren seçimlere kısa bir süre kala böyle bir manipülasyon yapılabilir diye bir beklenti vardı. Özellikle saat itibariyle dikkat ederseniz 17.30'dan sonra yükselme gözüktü. Bunun anlamı şudur, Türkiye’de piyasalar kapandı, fiyat yükselmesi varsa bir kere dar hacimli piyasada ve Türkiye dışından yapılan alımlar ve satımlarla piyasada oynamak söz konusu. Yarın piyasalar açıldığında Türkiye'de gerçek durumu göreceğiz. Yapanlar açısından riskli bir şey. Neden? Çünkü artık milletimiz bu işin hangi amaçla ve neden yapıldığını biliyor. Buna dair daha önce yaşadığımız süreçleri biliyoruz. Böyle bir beklenti de var. Onun için bu işi yapanların aleyhine mi döner onu daha kestiremiyorlar. Türkiye’de seçim öncesi bu şekilde birtakım oyunlarla, manipülasyonlarla Türkiye’ye, millete zarar vermek, seçimlerin sonucu etkilemek, buna tesir edebilmek mümkün değil. Olan bitenin farkındayız, hepimiz bunu görüyoruz. Bunlar olduğu zaman daha fazla farkına varıyoruz, görüyoruz neyin amaçlandığını, neyin hedeflendiğini. Böyle bir zamandan geçiyoruz."

Artık silahlarla değil, ekonomik enstrümanlarla ülkelere karşı savaşların yürütüldüğü bir dönemde olduklarını dile getiren Şentop, "Onun için Cumhurbaşkanımız, dünyada ilk kez gündeme getirmişti, 'Uluslararası ticarette dolar kullanılmasın, herkes kendi para birimiyle yapsın ticaretini' demişti. Mesela Çin'den mal alıyorsunuz dolar ödüyorsunuz, Çin sizden mal alıyor dolarla ödüyor bunu, halbuki dolarla işimiz yok. Amerika Birleşmiş Devletleri (ABD) ile alışveriş yapsak tamam ama başka ülkelerle alışveriş yapıyoruz. Fakat uluslararası ticarette dolar kullanılıyor. Cumhurbaşkanımız da 'bundan vazgeçelim' diyor." şeklinde konuştu.

TBMM Başkanı Şentop, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri ile ilgili açıklamasını eleştirerek Golan Tepeleri'nin Suriye'nin toprakları olduğunu söyledi.

Türkiye'ye, Gezi Olayları sırasında "Ölçülü güç kullanın" şeklinde tavsiyesinde bulunan Fransa'da, yarın yapılacak sarı yeleklilerin eylemi için "vur" emri verildiğini aktaran Şentop, "Biz de onlara 'ölçü davranın eylemcilere' diyoruz. Başkasına akıl vermek kolay, kendisinin karşılaştığı bu tabloda, sükunetle hareket edebilmesi, sorunu çözecek iradeyi ortaya koyabilmesi hükumetin, kolay değil." ifadelerini kullandı.


- "Türkiye oyun kurucu bir ülke"

Mustafa Şentop, Türkiye'nin çok güçlü bir ülke olduğunu, artık oyun kurucu bir ülke pozisyonuna geldiğini vurguladı.

Türkiye'nin çok önemli bir gelişme sağladığını dile getiren Şentop, "2002'den bu güne kadar devam eden 17 yıllık süreçte istikrarlı bir dönemin olması siyasi bakımdan önemli. Cumhurbaşkanı'mızın liderliği önemli. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde bugün gelmiş olduğumuz noktada en büyük kazancımız devlet millet bütünleşmesidir. Devletle millet farklı düşünürse devlet milletin değerleriyle barışık değilse o zaman ülkenin mesafe alabilmesi mümkün değil. Türkiye böyle dönemleri yaşadı. Millet devletin bütün kurumlarıyla bütünleşmiş, hepsini bağrına basmış durumda." şeklinde konuştu.


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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 23:17
  1. esnaf
  2. TBMM
  3. toplantı
  4. Yemek

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