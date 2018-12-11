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Dövizle askerlikte başvuruları ne zaman 2018? başvuru şartları neler? Nereye başvuru yapılacak?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) dövizle askerlik yapacakların başvurularının başladığını son dakika olarak duyurdu. Dövizle askerlik başvuru şartları neler? Dövizle askerlik yapmak isteyenler nereye başvuracak?

11 Aralık 2018 Salı 10:36
Dövizle askerlikte başvuruları ne zaman 2018? başvuru şartları neler? Nereye başvuru yapılacak?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) dövizle askerlik yapacakların başvurularının başladığını son dakika olarak duyurdu. Dövizle askerlik başvuru şartları neler?

Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı: Yabancı ülkelerde yaşayan yükümlülerin dövizle askerlik hizmeti uygulamasından yararlanma şartlarından birisi olan “uzaktan eğitim” ile ilgili internet sitesi 11 Aralık 2018 tarihinde hizmete açılmıştır.

Dövizle askerlik hizmetinden faydalanacak yükümlüler https://dovizle.msb.gov.tr adresinden “T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI DÖVİZLE ASKERLİK UZAKTAN EĞİTİM PORTALI” adlı internet sitesine giriş yapabileceklerdir. Bu siteye girerek uzaktan eğitim programını tamamlayan yükümlü vatandaşlarımız; kanunda belirtilen belgelerle birlikte bağlı bulundukları konsolosluk ve/veya Büyükelçiliklere müracaat ederek dövizle askerlik hizmetini tamamlamış olacaklardır.

Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 1 Ocak 1994 tarihinden önce doğanlar, üç ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvurmaları, 15 bin TL ödemeleri ve 21 gün temel askerlik eğitimini yerine getirmeleri şartıyla askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Yurt dışında yaşayıp, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin, 2 bin Euro ödemesi gerekecek. 

Ücretsiz izin sayılacak

Bedelli askerlik düzenlemesinden yararlananlar temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli sayılacak. Her ne sebeple olursa olsun daha önce bedelli veya dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlardan yaş şartını taşıyanlar ile yaş şartı aranmaksızın ve temel askerlik eğitimine tabi olmaksızın, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sağlık nedeniyle haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına dair kararlardan dolayı askerlikten muaf tutulanlar da bedelli askerlik uygulamasından yararlanabilecek. 

 

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 10:36
  1. Dövizle askerlik başvuruları ne zaman 2018?
  2. dövizle askerlik başvuru şartları neler?

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