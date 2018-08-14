"Dövizini bozdurana hukuki destek vereceğiz"

Tüketiciler Birliği Genel Başkan Yardımcısı Nesih Tanrıverdi, elindeki altın ve dövizi bozdurup dekontunu kendilerine ibraz eden tüketicilere, yaşadıkları uyuşmazlıklarda ömür boyu hukuki destek verme kararı aldıklarını bildirdi.

Tanrıverdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dış odaklı hain bir spekülatif durumla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Milleti, algı operasyonlarıyla askeri darbe girişimleriyle alt edemeyenlerin, bu kez ekonomi üzerinden Türkiye'yi diz çöktürmeye çalıştığını ifade eden Tanrıverdi, günün siyasi mülahazaları bir tarafa bırakıp, tek vücut olarak devlete ve hükümete sahip çıkma günü olduğunu vurguladı.

Türkiye'ye yapılan atağın kimden geldiği, hangi araçlar üzerinden yapıldığının çok açık olduğunu ifade eden Tanrıverdi, "Ne yazık ki uzun soluklu algı operasyonlarıyla zihinleri kirletilen bir güruhun sosyal medya üzerinden bu atağa destek verdiklerini de üzülerek görüyoruz. Elhamdülillah, ülkemiz büyük bir ülke. Bu atağı da püskürtecek ve alt edecek basirete, güce ve cesarete sahibiz. Elbette her atak gibi bu atağın da ekonomiye bir maliyeti olacaktır ancak şundan da eminim ki bu maliyetin çok daha fazlasını atağı yapanlar görecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Tanrıverdi, milletin her zaman olduğu gibi yine üzerine düşeni yapmaya çalıştığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine elinde bulunan döviz ve altın cinsinden varlığını Türk lirasına çevirdiğini, karınca kararınca devletine destek vermeye çalıştığını belirtti.

Tüketiciler Birliği olarak kendilerinin de bu süreçte üzerlerine düşeni yapacağını anlatan Tanrıverdi, "Önce tüketicilere bir çağrıda bulunuyoruz. Sonrasında da vatansever tüketicilerimize her daim hukuki destek vermeye hazır olduğumuzu ilan ediyoruz. Tüketicilere çağrımız yerli üret, yerli tüket. Bu tür ataklar aklımızı başımıza getirmeli, tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmeli ve alışkanlıklarımızı milli değerlerimiz ışığında yeniden inşa etmeliyiz." diye konuştu.

Tanrıverdi, Tüketiciler Birliği olarak, bu hain atağa karşı devletinin ve hükümetinin yanında yer alan tüketicilere, yaşadıkları uyuşmazlıklarda ömür boyu hukuki destek verme kararı aldıklarını vurgulayarak, "Ekonomik atağın başladığı günden döviz kurunun normal seviyeye indiği ana kadar olan süreçte elindeki altın ve dövizi bozdurup dekontunu bize ibraz eden tüketicilerimize ücretsiz hukuki destek vereceğiz, gerekirse başvuru dilekçelerini dahi biz hazırlayacağız. Tüketiciler Birliği şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da devletinin yanında yer almaya devam edecektir." ifadesini kullandı.