"Dövize ihtiyacımız var, ABD bu nedenle petrole ambargo uyguluyor"

Başkent Tahran'da İranlı girişimcilerle bir araya gelen Cihangiri, burada yaptığı konuşmada, ABD yaptırımlarının ülke ekonomisi ve halkın geçimi üzerinde oluşturduğu etkiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkedeki tüm kurum ve kuruluşlardan temel ihtiyaç maddelerinin halkın hizmetine sunulması için birbirine yardımcı olmasını isteyen Cihangiri, "Döviz ihtiyacımız kalmamalı ve ihracatımızı canlandırmalıyız. İhracattan elde edilen dövize ihtiyacımız var ve ABD tam da bu nedenle petrol, petrokimya ve çelik gibi kalemlere ambargo uyguluyor." diye konuştu.

Girişimcilerin İran'ın içinde bulunduğu ekonomik durumu iyi yöneteceğini dile getiren Cihangiri, sanayici ve girişimciler için hükümetteki görevinde kalmaya devam edeceğini ve onları desteklemekten geri durmayacağını ifade etti.

Ülkenin karşı karşıya bulunduğu ekonomik şartlarda üretim, döviz ve ihracatın halkın geçimini sağlayabilecek şekilde yönetilmesi halinde sorunları aşabileceklerini kaydeden Cihangiri, hükümetin önceliğini döviz kurunun düşmesi, üretim sektörünün ayakta kalması için sermaye temini ve likidite sağlanması olarak sıraladı.

- "Halkımız ülke ekonomisini baskı altına alan ABD gibi bir devle karşı karşıya"

ABD'nin baskı ve yaptırımlarla halkı etki altına almayı hedeflediğini savunan Cihangiri, "Milletin feryadına kulak vermemiz gerekiyor. Halkımız ülkenin ekonomisini baskı altına alan ABD gibi bir devle karşı karşıya. Şartlarımızın ağır olduğunu biliyorum, ancak bugünkü birlik ve beraberliğimiz en temel ihtiyacımızdan daha önemli. Samimi ve fedakar büyük adamlar böyle zor şartlarda ortaya çıkmalı." görüşlerini paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çıkmak için en önemli argümanının "İran'ın ABD'yi bu anlaşmada kandırdığı" iddiası olduğuna işaret eden Cihangiri, ABD Başkanı'nın bu nedenle anlaşmayı ayaklar altına aldığını söyledi.

Cihangiri, ABD yönetiminin İran'ın bölgede güçlenmesini istemediğini ve onların siyasetine karşı durduğu için rahatsız olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Acaba bu durumda onunla müzakere etmenin bir yolu var mıdır? Onlar El Kaide ve DEAŞ'ı icat etti. Fakat İran, onların planlarının bölgede hayata geçmesine izin vermedi. Trump bölgede 7 milyar dolar harcadıklarını ancak hiçbir şey elde etmediklerini söylüyor, eğer 10 kat daha masraf yapsalar da bölge halklarının aleyhine hareket ettikleri için bir sonuç alamayacaklar."