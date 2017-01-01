Dövizden TL’ye dönüş vakti! Ofiste işler yoluna girecek

Propin tarafından hazırlanan “İstanbul Ofis Pazarına Genel Bakış” raporunun 2018 üçüncü çeyrek sonuçları açıklandı. Sözleşmelerin neredeyse tamamının döviz üzerinden yapıldığı ofis pazarına, ‘gayrimenkul alım-satım ile kiralama sözleşmelerinde bedellerin döviz cinsinden ya da dövize endeksli olamayacağına’ ilişkin kararname damga vurdu.

A sınıfı ofisler beklemede

Kiracılar ve mal sahipleri arasında kira bedelinin yeniden belirlenmesi, Türk Lirası’ndan ödeme yapma pazarlıkları sektörde belirsizliklere neden oldu. Pazarda birçok mal sahibi piyasa koşullarına uyum sağlayarak, döviz kira rakamlarını hızla Türk Lirası olarak güncelledi.

Bazı ofislerde Türk Lirası kira değeri konusunda belirsizlik devam ediyor. İstanbul’un en çok ofis stoğuna sahip Merkezi İş Alanı’nda (MİA*) yer alan A sınıfı** ofis binalarındaki boşluk oranları yüzde 30,4’ü koruyarak ikinci çeyrekten bu yana değişmedi. A sınıfı ofis kiralarında ise önceki çeyreğe kıyasla, bölgeler özelinde yüzde 4 ile yüzde 11 arasında değişen düşüş tespit edildi.

Ertelemeler öne çıktı

Propin tarafından üç ayda bir hazırlanan rapora göre; 2018 yılının 3. çeyreğinin sonunda MİA yüzde 34, MİA Dışı-Avrupa yüzde 19, MİA Dışı-Asya yüzde 24 ve Gelişmekte Olan Ofis Bölgeleri (Kağıthane, Bomonti-Piyalepaşa, Kartal-Maltepe, Batı Ataşehir) yüzde 23 stok payına sahip oldu. İnşaatı tamamlanma aşamasına gelen birçok ofis binasında, pazar koşullarına bağlı olarak açılışların ertelenmeye devam ettiğini belirten Propin Kurucu Ortağı Aydan Bozkurt, “Bu çeyrekte A sınıfı ofis stoğunda büyüme kaydedilen Zincirlikuyu-Esentepe-Gayrettepe’de toplam stok 500 bin m2’nin üzerine çıktı. Önümüzdeki çeyreklerde MİA’da yer alan Zincirlikuyu, Esentepe, Gayrettepe ve Levent bölgelerinde stok artışı olmasını bekliyoruz. Ayrıca küçük ölçekli ofis projelerinin devam ettiği MİA Dışı-Asya’da, gelecek çeyreklerde stok artışı öngörüyoruz. Olumsuz ekonomik gelişmeler ve kiralardaki düşüşler kiracıların mal sahiplerine agresif koşulları içeren teklifler sunmasına yol açıyor. Mevcut inşaatların devam etmesi İstanbul’daki ofis stoğunun 2021’e kadar büyümeye devam edeceğini gösteriyor” dedi.

Kiralarda gerileme var

Propin, MİA’da bulunan A sınıfı ofislerde 2017’nin üçüncü çeyreğinde 25 dolar olan metrekare fiyatlarının 2018 üçüncü çeyreğinde yüzde 13 oranında düşerek 21,8 dolara gerilediğini açıkladı. B sınıfı ofis binalarındaki fiyat düşüşü ise yüzde 26’ya ulaşarak 10,1 dolar oldu. A sınıfı ofislerin ortalama metrekare fiyatı MİA Dışı-Avrupa’da 14,5 dolar, Asya’da ise 14,8 dolara kadar düştü.

*İstanbul’da iş alanları sınıflandırması

MİA: Merkezi İş Alanı (Levent, Etiler, Maslak, Zincirlikuyu-Esentepe-Gayrettepe, Beşiktaş-Balmumcu)

MİA Dışı-Avrupa (Taksim-Nişantaşı, Şişli-Fulya-Otim, Havalimanı)

MİA Dışı-Asya (Kozyatağı, Altunizade, Kavacık, Ümraniye)

**Ofis Bina Grupları

A Sınıfı Ofis Binaları: İçinde bulundukları pazarda en iyi konuma, en yüksek kira değerine sahip, yüksek kalitede kiracı altyapısı ve prestiji olan binalardır. Modern teknik ve mekanik altyapı, yangın güvenliği, jeneratör, otopark alanı, ortalamanın üstünde hizmet alanlarına ve profesyonel bina yönetimine sahiptir.