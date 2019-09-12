Döviz satın alan herkes yeminli ifade verecek Güney Amerika'da yer alan Arjantin'de Merkez Bankası tarafından açıklanan yeni kur kontrolleri kapsamında döviz satın alanlara yeminli ifade sunma zorunluluğu getirildi.

Latin Amerika'nın üçüncü büyük ekonomisi Arjantin'in Merkez Bankası borç krizini durdurmak ve spekülasyonları azaltmak için yeni kur kontrollerini açıkladı. Buna göre, döviz satın alan herkesin bu dövizi tahvil almak için kullanmadan önce en az beş gün bekleyeceğine dair söz verdiğini gösteren yeminli ifade sunmasını gerektiriyor. 1 Eylül'de başlatmıştı Arjantin'de hükümet 1 Eylül'de aldığı kararla kur kontrollerini başlatmıştı. Ülkenin resmi gazetesinde yayımlanan karara göre, döviz rezervleri azalan merkez bankasına döviz alımlarını sınırlama yetkisi verilmişti.

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