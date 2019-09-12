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Döviz satın alan herkes yeminli ifade verecek

Güney Amerika'da yer alan Arjantin'de Merkez Bankası tarafından açıklanan yeni kur kontrolleri kapsamında döviz satın alanlara yeminli ifade sunma zorunluluğu getirildi.

12 Eylül 2019 Perşembe 13:57
Döviz satın alan herkes yeminli ifade verecek

Latin Amerika'nın üçüncü büyük ekonomisi Arjantin'in Merkez Bankası borç krizini durdurmak ve spekülasyonları azaltmak için yeni kur kontrollerini açıkladı.

Buna göre, döviz satın alan herkesin bu dövizi tahvil almak için kullanmadan önce en az beş gün bekleyeceğine dair söz verdiğini gösteren yeminli ifade sunmasını gerektiriyor.

1 Eylül'de başlatmıştı

Arjantin'de hükümet 1 Eylül'de aldığı kararla kur kontrollerini başlatmıştı. Ülkenin resmi gazetesinde yayımlanan karara göre, döviz rezervleri azalan merkez bankasına döviz alımlarını sınırlama yetkisi verilmişti.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 13:57
  1. Latin Amerika
  2. Arjantin

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