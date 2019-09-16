Döviz kurları

Döviz kurları16 Eylül 2019 Pazartesi 17:05
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,6820
|5,6830
|5,7150
|5,7160
|Avro
|6,2880
|6,2890
|6,2940
|6,2950
|Sterlin
|7,0430
|7,0790
|7,0900
|7,1250
|İsviçre Frangı
|5,7350
|5,7630
|5,7360
|5,7650
|ANKARA
|ABD Doları
|5,6550
|5,7150
|5,6750
|5,7350
|Avro
|6,2550
|6,3250
|6,2500
|6,3200
|Sterlin
|6,9840
|7,1300
|7,0200
|7,1660
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