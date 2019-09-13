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Döviz kurları

13 Eylül 2019 Cuma 17:16
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBECUMA
AlışSatış AlışSatış
ABD Doları5,68305,68405,68205,6830
Avro6,28006,28106,28806,2890
Sterlin6,99807,03307,04307,0790
İsviçre Frangı5,73105,76005,73505,7630
ANKARA
ABD Doları5,67005,73005,65505,7150
Avro6,24006,31006,25506,3250
Sterlin6,93907,09506,98407,1300

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 17:16
  1. Avro
  2. Dolar
  3. Döviz kurları

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