Döviz kurları

Döviz kurları13 Eylül 2019 Cuma 17:16
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,6830
|5,6840
|5,6820
|5,6830
|Avro
|6,2800
|6,2810
|6,2880
|6,2890
|Sterlin
|6,9980
|7,0330
|7,0430
|7,0790
|İsviçre Frangı
|5,7310
|5,7600
|5,7350
|5,7630
|ANKARA
|ABD Doları
|5,6700
|5,7300
|5,6550
|5,7150
|Avro
|6,2400
|6,3100
|6,2550
|6,3250
|Sterlin
|6,9390
|7,0950
|6,9840
|7,1300
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