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Döviz kurları

12 Eylül 2019 Perşembe 17:09
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBAPERŞEMBE
AlışSatış AlışSatış
ABD Doları5,75405,75505,68305,6840
Avro6,32806,32906,28006,2810
Sterlin7,07807,11406,99807,0330
İsviçre Frangı5,78005,80905,73105,7600
ANKARA
ABD Doları5,73005,79005,67005,7300
Avro6,29506,36506,24006,3100
Sterlin7,04207,18306,93907,0950

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 17:09
  1. Avro
  2. Dolar
  3. Döviz kurları

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