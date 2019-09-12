Döviz kurları

Döviz kurları12 Eylül 2019 Perşembe 17:09
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,7540
|5,7550
|5,6830
|5,6840
|Avro
|6,3280
|6,3290
|6,2800
|6,2810
|Sterlin
|7,0780
|7,1140
|6,9980
|7,0330
|İsviçre Frangı
|5,7800
|5,8090
|5,7310
|5,7600
|ANKARA
|ABD Doları
|5,7300
|5,7900
|5,6700
|5,7300
|Avro
|6,2950
|6,3650
|6,2400
|6,3100
|Sterlin
|7,0420
|7,1830
|6,9390
|7,0950
YORUM YAZ