Döviz kurları

Döviz kurları11 Eylül 2019 Çarşamba 17:05
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,7780
|5,7790
|5,7540
|5,7550
|Avro
|6,3790
|6,3800
|6,3280
|6,3290
|Sterlin
|7,1270
|7,1630
|7,0780
|7,1140
|İsviçre Frangı
|5,8180
|5,8470
|5,7800
|5,8090
|ANKARA
|ABD Doları
|5,7500
|5,8100
|5,7300
|5,7900
|Avro
|6,3450
|6,4150
|6,2950
|6,3650
|Sterlin
|7,0530
|7,1930
|7,0420
|7,1830
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