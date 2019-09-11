Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,7780 5,7790 5,7540 5,7550 Avro 6,3790 6,3800 6,3280 6,3290 Sterlin 7,1270 7,1630 7,0780 7,1140 İsviçre Frangı 5,8180 5,8470 5,7800 5,8090 ANKARA ABD Doları 5,7500 5,8100 5,7300 5,7900 Avro 6,3450 6,4150 6,2950 6,3650 Sterlin 7,0530 7,1930 7,0420 7,1830



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