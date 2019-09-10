Döviz kurları

Döviz kurları10 Eylül 2019 Salı 17:09
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,7450
|5,7460
|5,7780
|5,7790
|Avro
|6,3530
|6,3540
|6,3790
|6,3800
|Sterlin
|7,0860
|7,1220
|7,1270
|7,1630
|İsviçre Frangı
|5,7870
|5,8160
|5,8180
|5,8470
|ANKARA
|ABD Doları
|5,7050
|5,7650
|5,7500
|5,8100
|Avro
|6,2950
|6,3650
|6,3450
|6,4150
|Sterlin
|7,0140
|7,1710
|7,0530
|7,1930
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