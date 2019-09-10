Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,7450 5,7460 5,7780 5,7790 Avro 6,3530 6,3540 6,3790 6,3800 Sterlin 7,0860 7,1220 7,1270 7,1630 İsviçre Frangı 5,7870 5,8160 5,8180 5,8470 ANKARA ABD Doları 5,7050 5,7650 5,7500 5,8100 Avro 6,2950 6,3650 6,3450 6,4150 Sterlin 7,0140 7,1710 7,0530 7,1930





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