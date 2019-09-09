Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,7140 5,7150 5,7450 5,7460 Avro 6,3180 6,3190 6,3530 6,3540 Sterlin 7,0100 7,0450 7,0860 7,1220 İsviçre Frangı 5,7630 5,7920 5,7870 5,8160 ANKARA ABD Doları 5,6800 5,7400 5,7050 5,7650 Avro 6,2700 6,3400 6,2950 6,3650 Sterlin 6,9510 7,1010 7,0140 7,1710



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.