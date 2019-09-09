Döviz kurları

Döviz kurları09 Eylül 2019 Pazartesi 17:02
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,7140
|5,7150
|5,7450
|5,7460
|Avro
|6,3180
|6,3190
|6,3530
|6,3540
|Sterlin
|7,0100
|7,0450
|7,0860
|7,1220
|İsviçre Frangı
|5,7630
|5,7920
|5,7870
|5,8160
|ANKARA
|ABD Doları
|5,6800
|5,7400
|5,7050
|5,7650
|Avro
|6,2700
|6,3400
|6,2950
|6,3650
|Sterlin
|6,9510
|7,1010
|7,0140
|7,1710
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