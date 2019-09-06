Döviz kurları

Döviz kurları06 Eylül 2019 Cuma 17:04
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,6830
|5,6840
|5,7140
|5,7150
|Avro
|6,3060
|6,3070
|6,3180
|6,3190
|Sterlin
|6,9960
|7,0310
|7,0100
|7,0450
|İsviçre Frangı
|5,7690
|5,7970
|5,7630
|5,7920
|ANKARA
|ABD Doları
|5,6500
|5,7100
|5,6800
|5,7400
|Avro
|6,2450
|6,3150
|6,2700
|6,3400
|Sterlin
|6,9160
|7,0600
|6,9510
|7,1010
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