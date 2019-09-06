Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,6830 5,6840 5,7140 5,7150 Avro 6,3060 6,3070 6,3180 6,3190 Sterlin 6,9960 7,0310 7,0100 7,0450 İsviçre Frangı 5,7690 5,7970 5,7630 5,7920 ANKARA ABD Doları 5,6500 5,7100 5,6800 5,7400 Avro 6,2450 6,3150 6,2700 6,3400 Sterlin 6,9160 7,0600 6,9510 7,1010



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.