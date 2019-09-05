Döviz kurları

Döviz kurları05 Eylül 2019 Perşembe 16:59
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,6770
|5,6780
|5,6830
|5,6840
|Avro
|6,2550
|6,2560
|6,3060
|6,3070
|Sterlin
|6,8910
|6,9260
|6,9960
|7,0310
|İsviçre Frangı
|5,7540
|5,7830
|5,7690
|5,7970
|ANKARA
|ABD Doları
|5,6500
|5,7100
|5,6500
|5,7100
|Avro
|6,2150
|6,2850
|6,2450
|6,3150
|Sterlin
|6,8450
|6,9880
|6,9160
|7,0600
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