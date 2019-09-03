Döviz kurları

Döviz kurları03 Eylül 2019 Salı 17:05
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,8080
|5,8090
|5,7400
|5,7410
|Avro
|6,3740
|6,3750
|6,3000
|6,3010
|Sterlin
|6,9780
|7,0130
|6,8980
|6,9330
|İsviçre Frangı
|5,8320
|5,8610
|5,8010
|5,8300
|ANKARA
|ABD Doları
|5,7650
|5,8250
|5,7250
|5,7850
|Avro
|6,3150
|6,3850
|6,2600
|6,3300
|Sterlin
|6,9210
|7,0650
|6,8420
|6,9850
YORUM YAZ