Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, perşembe günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PERŞEMBE PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,8310 5,8320 5,8080 5,8090 Avro 6,4530 6,4540 6,3740 6,3750 Sterlin 7,0680 7,1030 6,9780 7,0130 İsviçre Frangı 5,8890 5,9190 5,8320 5,8610 ANKARA ABD Doları 5,7900 5,8500 5,7650 5,8250 Avro 6,4000 6,4700 6,3150 6,3850 Sterlin 7,0090 7,1640 6,9210 7,0650



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