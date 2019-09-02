Döviz kurları

Döviz kurları02 Eylül 2019 Pazartesi 17:02
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, perşembe günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,8310
|5,8320
|5,8080
|5,8090
|Avro
|6,4530
|6,4540
|6,3740
|6,3750
|Sterlin
|7,0680
|7,1030
|6,9780
|7,0130
|İsviçre Frangı
|5,8890
|5,9190
|5,8320
|5,8610
|ANKARA
|ABD Doları
|5,7900
|5,8500
|5,7650
|5,8250
|Avro
|6,4000
|6,4700
|6,3150
|6,3850
|Sterlin
|7,0090
|7,1640
|6,9210
|7,0650
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