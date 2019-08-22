Döviz kurları

Döviz kurları22 Ağustos 2019 Perşembe 17:15
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,7140
|5,7150
|5,7650
|5,7660
|Avro
|6,3460
|6,3470
|6,3980
|6,3990
|Sterlin
|6,9120
|6,9470
|7,0400
|7,0750
|İsviçre Frangı
|5,8090
|5,8380
|5,8440
|5,8720
|ANKARA
|ABD Doları
|5,6750
|5,7350
|5,7250
|5,7850
|Avro
|6,2900
|6,3600
|6,3350
|6,4050
|Sterlin
|6,8340
|6,9960
|6,9230
|7,0850
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