Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,7140 5,7150 5,7650 5,7660 Avro 6,3460 6,3470 6,3980 6,3990 Sterlin 6,9120 6,9470 7,0400 7,0750 İsviçre Frangı 5,8090 5,8380 5,8440 5,8720 ANKARA ABD Doları 5,6750 5,7350 5,7250 5,7850 Avro 6,2900 6,3600 6,3350 6,4050 Sterlin 6,8340 6,9960 6,9230 7,0850



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.