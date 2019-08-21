Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,7300 5,7310 5,7140 5,7150 Avro 6,3510 6,3520 6,3460 6,3470 Sterlin 6,9290 6,9640 6,9120 6,9470 İsviçre Frangı 5,8250 5,8540 5,8090 5,8380 ANKARA ABD Doları 5,6900 5,7500 5,6750 5,7350 Avro 6,2950 6,3650 6,2900 6,3600 Sterlin 6,7970 6,9700 6,8340 6,9960



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