Döviz kurları

Döviz kurları20 Ağustos 2019 Salı 17:09
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,6460
|5,6470
|5,7300
|5,7310
|Avro
|6,2710
|6,2720
|6,3510
|6,3520
|Sterlin
|6,8020
|6,8360
|6,9290
|6,9640
|İsviçre Frangı
|5,7240
|5,7520
|5,8250
|5,8540
|ANKARA
|ABD Doları
|5,6050
|5,6650
|5,6900
|5,7500
|Avro
|6,2100
|6,2800
|6,2950
|6,3650
|Sterlin
|6,7240
|6,8860
|6,7970
|6,9700
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