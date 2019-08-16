Döviz kurları

Döviz kurları16 Ağustos 2019 Cuma 16:59
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,5740
|5,5750
|5,5720
|5,5730
|Avro
|6,2050
|6,2060
|6,1740
|6,1750
|Sterlin
|6,7400
|6,7740
|6,7550
|6,7890
|İsviçre Frangı
|5,6890
|5,7180
|5,6720
|5,7000
|ANKARA
|ABD Doları
|5,5400
|5,6100
|5,5350
|5,6050
|Avro
|6,1500
|6,2300
|6,1150
|6,1950
|Sterlin
|6,6600
|6,8320
|6,6590
|6,8320
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