Döviz kurları

Döviz kurları15 Ağustos 2019 Perşembe 17:06
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,4960
|5,4970
|5,5740
|5,5750
|Avro
|6,1510
|6,1520
|6,2050
|6,2060
|Sterlin
|6,5930
|6,6260
|6,7400
|6,7740
|İsviçre Frangı
|5,6070
|5,6350
|5,6890
|5,7180
|ANKARA
|ABD Doları
|5,4550
|5,5150
|5,5400
|5,6100
|Avro
|6,0900
|6,1600
|6,1500
|6,2300
|Sterlin
|6,5170
|6,6970
|6,6600
|6,8320
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