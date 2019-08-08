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Döviz kurları

08 Ağustos 2019 Perşembe 17:07
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBAPERŞEMBE
AlışSatış AlışSatış
ABD Doları5,47905,48005,45405,4550
Avro6,15606,15706,12606,1270
Sterlin6,63706,67106,59306,6260
İsviçre Frangı5,61105,63905,56105,5890
ANKARA
ABD Doları5,45505,51505,43005,4900
Avro6,11006,18006,07006,1400
Sterlin6,55706,71706,52506,6890

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 17:07
  1. Avro
  2. Dolar
  3. Döviz kurları

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