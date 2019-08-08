Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,4790 5,4800 5,4540 5,4550 Avro 6,1560 6,1570 6,1260 6,1270 Sterlin 6,6370 6,6710 6,5930 6,6260 İsviçre Frangı 5,6110 5,6390 5,5610 5,5890 ANKARA ABD Doları 5,4550 5,5150 5,4300 5,4900 Avro 6,1100 6,1800 6,0700 6,1400 Sterlin 6,5570 6,7170 6,5250 6,6890



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