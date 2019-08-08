Döviz kurları

Döviz kurları08 Ağustos 2019 Perşembe 17:07
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,4790
|5,4800
|5,4540
|5,4550
|Avro
|6,1560
|6,1570
|6,1260
|6,1270
|Sterlin
|6,6370
|6,6710
|6,5930
|6,6260
|İsviçre Frangı
|5,6110
|5,6390
|5,5610
|5,5890
|ANKARA
|ABD Doları
|5,4550
|5,5150
|5,4300
|5,4900
|Avro
|6,1100
|6,1800
|6,0700
|6,1400
|Sterlin
|6,5570
|6,7170
|6,5250
|6,6890
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