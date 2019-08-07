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Döviz kurları

07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:18
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALIÇARŞAMBA
AlışSatış AlışSatış
ABD Doları5,52305,52405,47905,4800
Avro6,17306,17406,15606,1570
Sterlin6,71406,74806,63706,6710
İsviçre Frangı5,62705,65605,61105,6390
ANKARA
ABD Doları5,49005,55005,45505,5150
Avro6,13006,20006,11006,1800
Sterlin6,62206,79406,55706,7170


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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:18
  1. Döviz kurları

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