Döviz kurları

Döviz kurları07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:18
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,5230
|5,5240
|5,4790
|5,4800
|Avro
|6,1730
|6,1740
|6,1560
|6,1570
|Sterlin
|6,7140
|6,7480
|6,6370
|6,6710
|İsviçre Frangı
|5,6270
|5,6560
|5,6110
|5,6390
|ANKARA
|ABD Doları
|5,4900
|5,5500
|5,4550
|5,5150
|Avro
|6,1300
|6,2000
|6,1100
|6,1800
|Sterlin
|6,6220
|6,7940
|6,5570
|6,7170
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