Döviz kurları

Döviz kurları06 Ağustos 2019 Salı 17:07
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,5360
|5,5370
|5,5230
|5,5240
|Avro
|6,1920
|6,1930
|6,1730
|6,1740
|Sterlin
|6,7020
|6,7350
|6,7140
|6,7480
|İsviçre Frangı
|5,6460
|5,6740
|5,6270
|5,6560
|ANKARA
|ABD Doları
|5,4950
|5,5550
|5,4900
|5,5500
|Avro
|6,1350
|6,2050
|6,1300
|6,2000
|Sterlin
|6,6300
|6,7850
|6,6220
|6,7940
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