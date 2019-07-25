Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.35 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL
ALIŞ
SATIŞ
ABD Doları
5,7170
5,7180
Avro
6,3770
6,3780
Sterlin
7,1340
7,1680
ANKARA
ABD Doları
5,6800
5,7400
Avro
6,3150
6,3850
Sterlin
7,0190
7,1980
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