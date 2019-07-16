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Döviz kurları

16 Temmuz 2019 Salı 17:09
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMAPAZARTESİ
AlışSatış AlışSatış
ABD Doları5,75205,7530 5,7090 5,7100
Avro6,47006,4710 6,4070 6,4080
Sterlin7,19807,2350 7,0900 7,0950
İsviçre Frangı5,82405,8530 5,7520 5,7810
ANKARA
ABD Doları5,70005,7700 5,6700 5,7300
Avro6,40006,4800 6,3550 6,4250
Sterlin7,07507,2630

 6,9830 7,1480

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 17:09
  1. Döviz kurları

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