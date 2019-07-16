Döviz kurları

Döviz kurları16 Temmuz 2019 Salı 17:09
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,7520
|5,7530
|5,7090
|5,7100
|Avro
|6,4700
|6,4710
|6,4070
|6,4080
|Sterlin
|7,1980
|7,2350
|7,0900
|7,0950
|İsviçre Frangı
|5,8240
|5,8530
|5,7520
|5,7810
|ANKARA
|ABD Doları
|5,7000
|5,7700
|5,6700
|5,7300
|Avro
|6,4000
|6,4800
|6,3550
|6,4250
|Sterlin
|7,0750
|7,2630
|6,9830
|7,1480
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