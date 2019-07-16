Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,7520 5,7530 5,7090 5,7100 Avro 6,4700 6,4710 6,4070 6,4080 Sterlin 7,1980 7,2350 7,0900 7,0950 İsviçre Frangı 5,8240 5,8530 5,7520 5,7810 ANKARA ABD Doları 5,7000 5,7700 5,6700 5,7300 Avro 6,4000 6,4800 6,3550 6,4250 Sterlin 7,0750 7,2630



6,9830 7,1480



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