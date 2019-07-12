Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,6660 5,6670 5,7520 5,7530 Avro 6,3920 6,3930 6,4700 6,4710 Sterlin 7,0920 7,1270 7,1980 7,2350 İsviçre Frangı 5,7170 5,7460 5,8240 5,8530 ANKARA ABD Doları 5,6350 5,6950 5,7000 5,7700 Avro 6,3450 6,4150 6,4000 6,4800 Sterlin 7,0110 7,1760 7,0750 7,2630



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