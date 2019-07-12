Döviz kurları

Döviz kurları12 Temmuz 2019 Cuma 17:07
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,6660
|5,6670
|5,7520
|5,7530
|Avro
|6,3920
|6,3930
|6,4700
|6,4710
|Sterlin
|7,0920
|7,1270
|7,1980
|7,2350
|İsviçre Frangı
|5,7170
|5,7460
|5,8240
|5,8530
|ANKARA
|ABD Doları
|5,6350
|5,6950
|5,7000
|5,7700
|Avro
|6,3450
|6,4150
|6,4000
|6,4800
|Sterlin
|7,0110
|7,1760
|7,0750
|7,2630
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