Döviz kurları

Döviz kurları11 Temmuz 2019 Perşembe 17:05
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,7200
|5,7210
|5,6660
|5,6670
|Avro
|6,4340
|6,4350
|6,3920
|6,3930
|Sterlin
|7,1220
|7,1570
|7,0920
|7,1270
|İsviçre Frangı
|5,7520
|5,7810
|5,7170
|5,7460
|ANKARA
|ABD Doları
|5,6850
|5,7450
|5,6350
|5,6950
|Avro
|6,3850
|6,4650
|6,3450
|6,4150
|Sterlin
|7,0500
|7,2100
|7,0110
|7,1760
YORUM YAZ