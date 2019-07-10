Döviz kurları

Döviz kurları10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:04
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,7090
|5,7100
|5,7200
|5,7210
|Avro
|6,4040
|6,4050
|6,4340
|6,4350
|Sterlin
|7,0950
|7,1290
|7,1220
|7,1570
|İsviçre Frangı
|5,7310
|5,7600
|5,7520
|5,7810
|ANKARA
|ABD Doları
|5,6800
|5,7400
|5,6850
|5,7450
|Avro
|6,3550
|6,4250
|6,3850
|6,4650
|Sterlin
|7,0240
|7,1780
|7,0500
|7,2100
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