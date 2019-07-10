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Döviz kurları

10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:32
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,73505,7360
Avro6,43106,4320
Sterlin7,12007,1560
ANKARA
ABD Doları5,69005,7500
Avro6,37006,4400
Sterlin7,02707,1870

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:32
  1. Avro
  2. Dolar
  3. Döviz kurları

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